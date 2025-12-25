Osmanlı engereği Çankırı'da görüldü: Sınır bölge olarak kayda geçti

Çankırı’da yürütülen arazi çalışmaları, Osmanlı engereğinin (şeritli engerek) bilinen yayılış alanına dair önemli bir güncellemeyi ortaya koydu. Yapılan bilimsel çalışma, Çankırı’nın türün dünyadaki en kuzeydoğu yayılış sınırı olduğunu gösterdi.

AA

Çankırı Karatekin Üniversitesi Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi Arda Emre Kandil ile birlikte 2023 yılında Eldivan ilçesinde yürüttükleri arazi çalışması sırasında Osmanlı engereği ile karşılaştı. Üç bireyin gözlemlenmesinin ardından yapılan bilimsel analizlerle, türün Çankırı’da ilk kez kayda geçtiği ve yayılış sahasının yaklaşık 100 kilometre genişlediği belirlendi. Çalışma, Journal of Animal Diversity dergisinde yayımlandı.

Ekolojik niş (yaşam alanı) modellemesiyle türün iklim değişikliği karşısındaki durumunu da analiz ettiklerini belirten Bozkurt, gelecekte dağılış alanının daralabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle Çankırı kaydının ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Bozkurt, “Çankırı, türün dünyadaki dağılış sahasının en kuzeydoğusu oluyor, sınır bir bölge. O nedenle korunması önem arz ediyor” dedi.

AA

Osmanlı engereğinin Türkiye’de Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Trakya’da görüldüğünü belirten Bozkurt, “Ülkemiz dışında Yunanistan'da çok dar bir dağılışı var. Dağılışının yaklaşık yüzde 90'lık kısmı ülkemizde bulunuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Türle ilgili kayıtların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne iletildiğini belirten Bozkurt, kurumun gözlemleri sonrası türün koruma altına alınabileceğini söyledi.

Zehirli bir tür olmasına karşın insanlara karşı saldırgan olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Tür zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil” diyerek, yılanların ekosistemde özellikle fare gibi hastalık taşıyıcı canlılarla mücadelede önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Bozkurt, “Hem haşerelere karşı koruyucu olması hem de insanlara karşı zararlı olmaması nedeniyle insanların yılanları gördüklerinde öldürmemesi, onların korunması önemli” çağrısında bulundu.