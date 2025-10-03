Osmanlıspor dosyasının sırrı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü adlı dernek arasında 2017’de imzalanan protokol gereği derneğe aktarılması gereken hafriyat gelirleriyle ilgili yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. İddialara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Antalyaspor Kulübü önceki dönem başkanı Avukat Aziz Çetin ve belediye yöneticilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı.

Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında açılan dosyanın Ankara’daki, “Osmanlıspor” dosyası ile benzerliği dikkati çekti. Gözler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) hafriyat döküm bedellerinin belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılmasına yönelik açılan dosyaya çevrildi.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hafriyat döküm işi Temmuz 2014’te alınan Belediye Meclisi kararı ile ANFA’ya aylık 30 bin TL karşılığında verildi. ANFA’nın ise hafriyat işini Osmanlıspor’a aylık 100 bin TL karşılığında devrettiği belirlendi. İşin maliyetinin daha fazla olduğunu aktaran yetkililer, hafriyat işinin düşük rakamlarla ANFA’ya ve Osmanlıspor’a verilmesi nedeniyle kamunun büyük zarara uğratıldığını anlattı.

SUÇ DUYURUSU

Yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Hafriyat döküm işini belediyeden yalnızca aylık 100 bin TL karşılığında alan Osmanlıspor Ekim 2014’te işi, aylık 400 bin TL’ye özel bir şirkete devretti. Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB, “Kamunun zarara uğratılması” gerekçesiyle başlattığı soruşturma ile ABB eski başkanı Melih Gökçek’in de aralarında olduğu sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAPANAN DOSYA

Suç duyurusunun ardından savcılık, bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi raporunda, hafriyat işinin devrine yönelik Melih Gökçek imzalı, “Başkanlık olur” yazısı yok sayıldı. Öte yandan raporda, hafriyat gelirlerinin hesaplanamayacağı savunularak şüpheliler lehine değerlendirme yapıldı. Osmanlıspor’un hafriyat işinden aylık 514 bin TL gelir elde ettiği yönündeki beyanı da görmezden gelindi. Dosya, bilirkişinin şüpheliler lehine düzenlediği rapor nedeniyle “Kovuşturmaya yer yok” denilerek işleme alınmadı.