ÖSYM, 2025 sınav takvimini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini açıklandı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

2025 KPSS TARİHİ

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2025 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

2025 DGS TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.



6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da, 23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.