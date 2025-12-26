ÖSYM 2025 takvimini tamamlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu düzenlenecek 2 sınavla 2025 yılının takvimini tamamlamış olacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı, dört grup halinde basılı ortamda yapılacak. Hukuk Grubu sınavı cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 12.15’te sona erecek. Aynı gün saat 14.45’te başlayacak Maliye Grubu sınavı ise 16.45’te tamamlanacak.

İktisat Grubu sınavı pazar günü saat 10.15–12.15 arasında yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek Kompozisyon–Seçimlik Grup oturumunda adaylara önce kompozisyon kitapçığı verilecek ve 60 dakika süre tanınacak. Kompozisyon kitapçığının toplanmasının ardından Seçimlik Grup kitapçığı dağıtılacak ve bu bölüm için de 60 dakika süre verilecek.

SONUÇLAR 2026'DA

Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Her oturum için tek bina ve dört salon kullanılacak, her oturuma 125 aday katılacak. Sınav sonuçları 28 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ise pazar günü Ankara’da yapılacak. Saat 14.15’te başlayacak sınav 15.15’te sona erecek. Adaylar saat 14.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, yüzde 70 test ve yüzde 30 klasik usulde uygulanacak. Sonuçlar, sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde duyurulacak.

Tek binada dokuz salonda yapılacak sınava 200 aday katılacak. Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere, kadro sayısının en fazla dört katı aday sözlü sınava çağrılacak.

203 KİŞİ GÖREVLENDİRİLECEK

Kimlik kartını kaybeden ya da kimlik belgesi bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutulacak. Hafta sonu yapılacak sınavlarda toplam 203 görevli yer alacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapılacak sınavlara ilişkin "Bu iki sınavla birlikte 2025 yılı sınav takvimini tamamlamış olacağız. Yıl boyunca milyonlarca adayın katıldığı sınavları planlanan takvim doğrultusunda başarıyla gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.