ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: Yılın İlk e-YDS ve e-TEP Sınavı Ne Zaman?

ÖSYM, 2026 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı ve özellikle yabancı dil sınavlarına hazırlanan adaylar için önemli tarihler netleşti. Açıklanan takvimde, yılın ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce) ile Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) tarihlerinin kesinleşmesi büyük ilgi gördü. Peki, 2026’nın ilk e-YDS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihlerde alınacak? Bu rehberde, ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimde yer alan tüm kritik detayları bulabilirsiniz.

2026'NIN İLK E-YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2026 yılının ilk elektronik yabancı dil sınavı olan e-YDS 2026/1 İngilizce, 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuçları ise sınav günü olan 24 Ocak 2026 tarihinde açıklanacaktır.

e-YDS 2026/1 İngilizce Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıcı: 07 Ocak 2026

07 Ocak 2026 Başvuru Bitişi: 15 Ocak 2026

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

Adaylar sınav binalarına aşağıda sıralanan araç, gereç ve eşyalarla kesinlikle alınmaz. Listede belirtilen istisnalar dışındaki eşyalarla salona gelinmemelidir.

Çanta ve kişisel eşyalar: Çanta, cüzdan ve benzeri eşyalar yasaktır.

Çanta, cüzdan ve benzeri eşyalar yasaktır. Telefon ve iletişim cihazları: Cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. tüm cihazlar sınav binasına sokulamaz.

Cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. tüm cihazlar sınav binasına sokulamaz. Takı ve aksesuarlar: Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (sadece alyans serbesttir), bilezik, broş ve diğer tüm takılar yasaktır.

Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (sadece alyans serbesttir), bilezik, broş ve diğer tüm takılar yasaktır. Plastik ve metal içerikli eşyalar: Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik veya metal içerikli eşyalar yasaktır.

Şu eşyalar bu kuralın dışındadır: Başörtüsü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne Kâğıt veya madeni para Anahtarlıksız basit anahtar Görüntü alma, kayıt yapma ve kablosuz iletişim özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı veya banka kartı/kredi kartı Basit tokalı kemer Basit tel toka, lastik toka Basit piercing

Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik veya metal içerikli eşyalar yasaktır. Şu eşyalar bu kuralın dışındadır: Elektronik ve mekanik cihazlar: Her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla sınav binasına girilemez.

Her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla sınav binasına girilemez. Gözlük ve benzeri eşyalar: Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar yasaktır.

Şeffaf/numaralı gözlük bu kapsamın dışındadır.

Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar yasaktır. Şeffaf/numaralı gözlük bu kapsamın dışındadır. Bilgisayar özelliği taşıyan cihazlar: Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazlar yasaktır.

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazlar yasaktır. Silah ve teçhizat: Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla sınav binasına girilemez.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla sınav binasına girilemez. Kırtasiye ve yayınlar: Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yasaktır.

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar yasaktır. Yiyecek ve içecekler: Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç, her türlü içecek, yiyecek ve diğer gıda/tüketim maddeleri sınava sokulamaz.

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç, her türlü içecek, yiyecek ve diğer gıda/tüketim maddeleri sınava sokulamaz. İlaçlar: Kutu veya şişe içerisinde bulunan ilaçlarla sınav binasına girilmesi yasaktır.

Kutu veya şişe içerisinde bulunan ilaçlarla sınav binasına girilmesi yasaktır.

2026'NIN İLK E-TEP SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1 İngilizce) ise 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacaktır. Bu sınavın sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacaktır.

e-TEP 2026/1 İngilizce Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıcı: 14 Ocak 2026

14 Ocak 2026 Başvuru Bitişi: 22 Ocak 2026

ÖSYM 2026 YABANCI DİL SINAV TAKVİMİ TABLOSU

Sınav Adı 2026 Sınav Tarihi 2026 Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi e-YDS 2026/1 İngilizce 24.01.2026 07.01.2026 – 15.01.2026 ----- 24.01.2026 e-TEP 2026/1 İngilizce 31.01.2026 14.01.2026 – 22.01.2026 ----- 27.02.2026

ÖSYM 2026 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte e-YDS ve e-TEP adayları için tüm kritik tarihler netleşmiş oldu. Hem sınav hem başvuru hem de sonuç açıklama günlerinin belirlenmesi, sınav hazırlık sürecini daha planlı hâle getiriyor. Adayların, takvime uygun şekilde başvurularını tamamlaması ve hazırlıklarını bu tarihlere göre düzenlemesi büyük önem taşımaktadır.