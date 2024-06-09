ÖSYM Başkanı Ersoy: Bazı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) saat 15.45’te başlayan üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT), saat 17.45 itibarıyla tamamlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tamamlanan sınav süreciyle ilgili açıklama yaparak "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberler ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) saat 15.45’te başlayan üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 17.45 itibarıyla tamamlandı.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT, saat 17.45'te sona erdi. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. YDT'nin de tamamlanmasıyla 2024 YKS süreci sona ermiş oldu.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da açıklama yaparak 2024 YKS sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ersoy, sınava 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğunu duyurdu. Ersoy, "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberler ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

DMM'DEN "SORULARIN SINAVDAN ÖNCE PAYLAŞILDIĞI" İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), de soruların, sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: "Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 YKS ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) 'materyal web' sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden "sorular çalındı veya satıldı" gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."