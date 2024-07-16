ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

ÖSYM, internet sitesinde bir duyuru yaparak bu yıl okul birincisi olan adayları uyardı. Puanların 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacağı anımsatılan açıklamada, okul birinciliği bilgisinde eksik veya hata olan adayların 23 Temmuz'a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceği bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul birinciliği bilgisinde eksik veya hata olan adayların 23 Temmuz'a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.

Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.