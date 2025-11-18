Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ÖSYM'den DUS açıklaması

ÖSYM, DUS'a ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada tercihlerin 18-24 Kasım arasında yapılacağı açıklandı.

Eğitim
  • 18.11.2025 14:53
  • Giriş: 18.11.2025 14:53
  • Güncelleme: 18.11.2025 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM'den DUS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada tercihlerin 18-24 Kasım 2025 arasında yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURULAR 24 KASIM'DA SONA ERECEK

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 18-24 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 18 Kasım 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."

BirGün'e Abone Ol