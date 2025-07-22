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ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı

ÖSYM, okul birincisi olan YKS adaylarını "bilgilerini kontrol etmeleri" için uyardı. Açıklamada, "Okul birincisi olan adayların bilgilerini 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, bilgilerinde eksiklik veya hata bulunanların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor" denildi.

Güncel
  • 22.07.2025 10:38
  • Giriş: 22.07.2025 10:38
  • Güncelleme: 22.07.2025 10:42
Kaynak: AA
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, eksiklik veya hata olması durumunda 23 Temmuz'a kadar e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

"BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN"

Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

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