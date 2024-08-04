ÖSYM'den "YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısı
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısında bulundu.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.