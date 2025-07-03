ÖSYM duyurdu: AGS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 13 Temmuz'da uygulanacak 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için giriş belgeleri erişime açıldı.
Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanacak Akademi Giriş Sınavı'nın 2025 Akademi Giriş Sınavı ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri açıklandı.
Sınava başvuran adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.