ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 10 Mayıs'ta yapılacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) başvurularının başladığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs Pazar günü yapılacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın başvurularının başladığı, başvuruların 2 Nisan Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin aday işlemleri adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/1 Kılavuzu’nda yer alırken, adaylar, kılavuza ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. ÖSYM, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği uyarısında bulundu.