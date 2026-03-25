ÖSYM duyurdu: ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2026 ALES başvuruları başladı. Başvurular 2 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 10 Mayıs'ta yapılacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) başvurularının başladığını bildirdi.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin aday işlemleri adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/1 Kılavuzu’nda yer alırken, adaylar, kılavuza ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. ÖSYM, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği uyarısında bulundu.