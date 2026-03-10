Giriş / Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Nisan’da yapılacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS) ve Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı (2026-STS) başvurularını açtı. Adaylar, 17 Mart’a kadar ÖSYM merkezlerinden, internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapabilecek.

Güncel
  • 10.03.2026 10:27
  • Giriş: 10.03.2026 10:27
  • Güncelleme: 10.03.2026 10:29
Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu: DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 26 Nisan'da yapılacak, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 17 Mart'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ya da​​​​​​​ ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2026-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

