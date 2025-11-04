ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 11 Ekim 2025'te uygulanan 2025-EUS ile 2025-STS Eczacılık'ın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.