ÖSYM duyurdu: Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
ÖSYM, 11 Ekim’de yapılan 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Yurt Dışı Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı’nın (STS Eczacılık) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Kaynak: AA
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 11 Ekim 2025'te uygulanan 2025-EUS ile 2025-STS Eczacılık'ın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.