ÖSYM duyurdu: Kamuya binlerce alım yapılacak

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.,

25 ARALIK SON GÜN

Bugün başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabilecek.

Bakanlıklardan üniversitelere SGK'den TCDD'ye birçok kamu kurumu binlerce personel alımı yapacak. Tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre kurumlar apron memuru, avukat, mimar, destek personeli, kondoktör, vagon teknisyeni, icra memuru, silahlı ve silahsız koruma ve güvenlik görevlisi, odyolog ile şoför alacak.

Alım yapacak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ise şöyle:

▪ Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

▪ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

▪ Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

▪ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

▪ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

▪ T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

▪ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

▪ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

▪ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

▪ Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

▪ Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü