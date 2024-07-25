ÖSYM duyurdu: ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 4 Ağustos 2024 düzenlenecek 2024-KPSS Lisans ÖABT giriş belgeleri saat 10.00'dan itibaren erişime açıldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM internet sitesinde, 4 Ağustos'ta düzenlenecek sınava ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Duyuruda, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin resmi internet adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceği ifade edildi.

2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.