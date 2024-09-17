ÖSYM duyurdu: YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek 2024 YDS/2 başvuruları başladı. Adaylar 25 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, sınav başvurularına ilişkin bilgi verdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Kasım Pazar günü yapılacak YDS/2'nin başvuruları bugün başladı.
Başvurular, 25 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ve resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.