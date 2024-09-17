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ÖSYM duyurdu: YDS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek 2024 YDS/2 başvuruları başladı. Adaylar 25 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Eğitim
  • 17.09.2024 12:00
  • Giriş: 17.09.2024 12:00
  • Güncelleme: 17.09.2024 12:04
ÖSYM duyurdu: YDS başvuruları başladı
Fotoğraf: AA

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, sınav başvurularına ilişkin bilgi verdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Kasım Pazar günü yapılacak YDS/2'nin başvuruları bugün başladı.

Başvurular, 25 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ve resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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