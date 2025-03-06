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ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

Güncel
  • 06.03.2025 11:02
  • Giriş: 06.03.2025 11:02
  • Güncelleme: 06.03.2025 11:06
Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Ayrıca sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

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