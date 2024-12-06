ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nın yarın, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın ise pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 16 bin 608 adayın başvurduğu İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Ankara'da, 34 bin 553 adayın başvurduğu İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ise 17 ilde düzenlenecek.

Sınavlar 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sora sınav binalarına alınmayacak.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı 50 bina ve 917 salonda yapılacak.

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında ise 18 sınav merkezi, 85 bina ve 1219 salon kullanılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 27 Aralık'ta, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları ise 3 Ocak 2025'te açıklanacak.

EK SÜRE KULLANILABİLİR

Sınavlarla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı'nda 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacağını ve 105 dakika cevaplama süresi verileceğini belirtti .

Ersoy, ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabileceklerini ifade etti

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda ise adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacağını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Her testte 50 soru yer alacak. 75 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, her sınavda olduğu gibi bu sınavlarda da sınav ücretinden muaf tutulacak. 274 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara 115 engelli aday katılacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 6 bin 757 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar dilerim."