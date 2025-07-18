ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) yarın, Dikey Geçiş Sınavı'nın ise (DGS) 20 Temmuz Pazar günü yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iki oturum ve dört bölümden oluşacak e-TEP yarın 13.45'te başlayacak.

Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS SONUÇLARI 14 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde 20 Temmuz Pazar günü yapılacak DGS ise saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek.

2025-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Uygulanacak sınavla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, kısaca şunları kaydetti:

"İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak DGS'ye 252 bin 685 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yapacak. Sınava 1302 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 2 bin 283 aday bu haktan yararlandı. Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunması faydalarına olacaktır. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."