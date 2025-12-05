ÖSYM, hafta sonu 3 sınav gerçekleştirecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, cumartesi ve pazar günü 3 sınav birden gerçekleştirecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) 6 Aralık Cumartesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) 7 Aralık Pazar günü düzenlenecek.

2025-Kaymakamlık/2 Sınavı, 8 ilde 10 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 34 bina ve 632 salon kullanılacak. Cumartesi saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 165 dakika sürecek sınav, 13.00'de sona erecek. Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

2025/İSG Sınavı, 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak. Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 75 dakika sürecek sınav, 11.30'da sona erecek. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında (İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi) çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Kaymakamlık ve İSG sınavlarının sonuçları 6 Ocak 2026'da açıklanacak.

CBRY SINAVI İLK KEZ DÜZENLENİYOR

ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak 2025-CBRY sınavı, pazar günü Ankara'da 2 oturum şeklinde yapılacak. Sınavın 1'inci oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Saat 12.30'da sona erecek ilk oturum Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında yapılacak. Sınavın 2'nci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Saat 16.45'te sona erecek ikinci oturum Maliye ve İktisat alanlarında yapılacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.