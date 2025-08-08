ÖSYM, kimliksiz YKS'ye giren adayın sınavını iptal etti: Sınav görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi

ÖSYM'nin 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kimliği yanında olmayan bir öğrencinin sınava alındığı söz konusu öğrencinin, Ayvalık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan bir şube müdürü ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi'nin oğlu olduğu iddia edilmişti.

Olayın hemen ardından 27 Haziran 2025 tarihinde Eğitim Gücü-Sen Balıkesir Ayvalık İlçe Temsilcisi Ebru Dağ tarafından Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'na sınav görevlisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, kamu görevlisi olması nedeniyle sınav görevlisi hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu'ndan soruşturma izni istedi. ÖSYM Yönetim Kurulu, "sınava kimliksiz giren öğrencinin sınavının geçersiz sayılarak adayın haksız bir menfaat elde etmesinin önüne geçildiği, sınav görevlisinin davranışının sınav kurallarına aykırılık teşkil etmekle birlikte 'görevi kötüye kullanma' suçunun kapsamına girmediği" gerekçesiyle oy birliğiyle soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

ÖSYM'nin kararına tepki gösteren Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Milyonlarca öğrencinin tek bir eksik evrakla sınava giremediği, bir saniye geç kalan öğrencinin dahi içeri alınmadığı bir sistemde; Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi'nin çocuğunu kimliksiz şekilde sınav salonuna sokması ve bu organize usulsüzlüğe göz yumulması yalnızca görevini kötüye kullanma meselesi değil, tüm sisteme ihanettir. ÖSYM ise, bu ihlali örtbas ederek skandalın ortağı haline gelmiştir. Bugün kimliksiz giren bir adayın sınavı iptal ediliyor ama iş Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi'nin çocuğu olduğunda, usulsüzlüğün üzeri Yönetim Kurulu kararıyla örtülüyor. ÖSYM açıkça şunu söylüyor: 'Kurallar, yalnızca sıradan vatandaşın çocuğu içindir" değerlendirmesinde bulundu.