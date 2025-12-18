Giriş / Abone Ol
ÖSYM, KPSS'de branş bazında sıralamaları güncelledi

ÖSYM, 2024-KPSS'nin branş bazında sıralamalarını güncelledi. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

  • 18.12.2025 10:34
  • Giriş: 18.12.2025 10:34
  • Güncelleme: 18.12.2025 10:37
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans, 2024-KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim) branş bazında sıralamaları güncellendi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavlara katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

