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ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

ÖSYM'nin duyurusuna göre, "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı.

Güncel
  • 29.08.2024 06:34
  • Giriş: 29.08.2024 06:34
  • Güncelleme: 29.08.2024 06:36
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanacak "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer alıyor.

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