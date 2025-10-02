ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 11 Ekim’de yapılacak 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve 2025 Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerini ÖSYM’nin internet sitesinden alabilecek, sınav günü saat 13.30’dan sonra binalara giriş yapılmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ekim'de uygulanacak 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
11 Ekim'de uygulanacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavları için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.