ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 11 Ekim'de uygulanacak 2025 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ile 2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

11 Ekim'de uygulanacak 2025-EUS ve 2025-STS Eczacılık sınavları için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.