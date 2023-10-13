ÖSYM önümüzdeki pazar günü 4 farklı sınav gerçekleştirecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi Başkanlığınca Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2.Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Eczacılık) 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi’nde uygulanacak sınavlar saat 10.15’te başlayacak. STS Eczacılık ve 2023-EUS, ÖSYM’nin yabancı dil sınavlarının dışında elektronik ortamda uygulanan ilk sınavları olacak. Bu sınavlarda adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verilecek.

STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Ankara’da, DUS 2. Dönem ise Ankara ve İstanbul’da yapılacak. Sınavlar saat 10.15’te başlayacak. DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak. DUS ve STS DİŞ Hekimliği’nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Toplam 6 bin 425 adayın katılacağı sınavlarda emniyet dahil 689 personel görev yapacak. Sınavlar için 15 bina ve 200 salon kullanılacak.

Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.