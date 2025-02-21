ÖSYM, pazar günü iki sınav düzenleyecek

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) 23 Şubat Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na 670 bin 718 aday başvurdu. 81 ilde gerçekleştirilecek sınavda, bin 658 bina ve 30 bin 489 salon kullanılacak. Kaymakamlık Sınavı’na ise 13 bin 998 aday başvurdu, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.

Sınavlar 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2025-MSÜ’de adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru sorulacak. Kaymakamlık Sınavı’nda ise adaylara 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Her iki sınavda 165 dakika cevaplama süresi olacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "2024-MSÜ 108 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısı 133’e çıkarıldı. 2025-MSÜ’ye başvuranların 357 bin 359’unu kadın, 313 bin 359’unu erkek adaylar oluşturdu. En fazla başvuru 103 bin 234 ile İstanbul’dan gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

90 BİNİN ÜZERİNDE GÖREVLİ YER ALACAK

Pazar günü iki sınav için toplam 91 bin 153 kişinin görev yapacağını aktaran Ersoy, "Sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bin 580 aday bu haktan yararlandı. Kaymakamlık Sınavı’na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu" diye konuştu.

"OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DİKKATE ALINMALI"

Olumsuz hava şartlarına dikkat çeken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, "Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki, adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim" ifadelerine yer verdi.

Hava koşulları ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Ersoy, bu noktada aksaklık yaşanmaması adına ÖSYM olarak tüm paydaş kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00’a kadar açık bulundurulacak.

2025-MSÜ sonuçları 18 Mart’ta, Kaymakamlık Sınavı sonuçları ise 21 Mart’ta açıklanacak.