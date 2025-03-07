ÖSYM sınav gelirine doydu

2025 yılında gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik başvuru süreci tamamlandı. Sınav başvuru ücretini ödeyemeyen öğrenciler için yardım kampanyaları başlatıldı. Yüzlerce öğrenci ise yüksek sınav ücretini ödeyemediği için başvuru yapamadı. Sınav ücretini ödeyemediği için başvuru yapan öğrenciler için “Başvuru süresini uzatın” çağrıları yapılırken gözler, ÖSYM’nin mali tablolarına çevrildi.

ÖSYM’nin 2024 yılında gerçekleştirilen merkezi sınavlardan elde ettiği gelirin, 4 milyar TL’yi aştığı öğrenildi. ÖSYM’nin 2024 yılına yönelik mali tabloları, “Türkiye sınavlar ülkesi oldu” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu. Milyonlarca yurttaşın kamuya memur olarak atanmak, milyonlarca öğrencinin ise üniversiteye yerleşmek amacıyla girdiği merkezi sınavlardan toplanan para dudak uçuklattı. 2024 yılında gerçekleştirilen merkezi sınavlara toplam 13 milyon 920 bin 374 aday girdi.

Sınava giren kişi sayısı, Türkiye nüfusunun yüzde 16’sını oluşturdu. Başkanlığın 2024 yılında gerçekleştirilen sınavlardan topladığı başvuru ücreti 4 milyar 421 milyon 432 bin TL olarak hesaplandı. Başkanlık, 2024 yılında 1 milyar 500 milyon 371 bin TL de Hazine yardımı aldı. Başkanlığın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. ÖSYM’nin gelirleri, 2019-2024 döneminde yıllara göre şöyle:

• 2019: 546 milyon 25 bin TL

• 2020: 860 milyon 512 bin TL

• 2021: 767 milyon 630 bin TL

• 2022: 1 milyar 490 milyon 314 bin TL

• 2023: 2 milyar 787 milyon TL

• 2024: 4 milyar 421 milyon 432 bin TL

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YÜKSEK BAŞVURU ÜCRETLERİ

YKS’ye başvuran milyonlarca öğrenci, yüksek başvuru ücretleriyle karşı karşıya kalıyor. 2025 yılında gerçekleştirilecek YKS’de her oturum için adaylardan talep edilen ücret, 450 TL oldu. İki oturuma katılan adaylardan toplanan ücret 900 TL, üç oturuma katılan adaylardan toplanan ücret ise bin 450 TL ‘ye ulaşıyor.