ÖSYM Sınav Takvimi 2026: Mart Ayında Hangi Sınavlar Var? Başvurular Ne Zaman?

ÖSYM 2026 sınav takvimi Mart ayı, yılın en yoğun dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. MSÜ’den GUY sınavına, YÖKDİL’den EKYS’ye kadar birçok önemli sınav bu ay içerisinde yapılacak. Adaylar için hem başvuru süreçleri hem de sınav ve sonuç açıklama tarihlerini bilmek büyük önem taşıyor.

Mart 2026’da gerçekleştirilecek tüm ÖSYM sınavlarının tam listesi, başvuru tarihleri ve sonuç günleri şöyle:

MART 2026 ÖSYM SINAVLARI

Sınav Adı 2026 Sınav Tarihi 2026 Başvuru Tarihleri 2026 Geç Başvuru Günü 2026 Sonuç Açıklama Tarihi Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) 01.03.2026 05.01.2026 – 29.01.2026 03.02.2026 26.03.2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanı Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 07.03.2026 Ön Başvuru: 14–21.01.2026

Nihai Başvuru: 02–05.02.2026 10.02.2026 27.03.2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) 08.03.2026 21.01.2026 – 29.01.2026 04.02.2026 08.04.2026 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) 15.03.2026 29.01.2026 – 05.02.2026 12.02.2026 09.04.2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) 15.03.2026 28.01.2026 – 05.02.2026 12.02.2026 15.04.2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 15.03.2026 28.01.2026 – 05.02.2026 12.02.2026 15.04.2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) 29.03.2026 11.02.2026 – 19.02.2026 25.02.2026 16.04.2026

MART AYININ EN YOĞUN SINAV HAFTALARI

Mart 2026 içerisinde özellikle 8–15 Mart haftası dikkat çekmektedir. Aynı hafta hem YÖKDİL hem de iki büyük sağlık sınavı olan TUS ve STS yapılacaktır.

En Öne Çıkan Sınavlar

MSÜ 2026 – Askeri öğrenci adaylarının girdiği yılın ilk büyük sınavı.

– Askeri öğrenci adaylarının girdiği yılın ilk büyük sınavı. GUY 2026 – Gelir uzman yardımcılığı için kritik bir kariyer adımı.

– Gelir uzman yardımcılığı için kritik bir kariyer adımı. YÖKDİL 2026/1 – Akademik yabancı dil puanı almak isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği sınav.

– Akademik yabancı dil puanı almak isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği sınav. TUS & STS – Tıp alanında uzmanlık ve denkliğe yönelik en önemli sınavlar.

– Tıp alanında uzmanlık ve denkliğe yönelik en önemli sınavlar. DİB-MBSTS – Diyanet personeli için kariyer belirleyici nitelikte.

Mart 2026’da kaç ÖSYM sınavı var?

Toplamda 7 sınav bulunmaktadır.

Mart ayındaki ilk sınav hangisi?

İlk sınav 1 Mart 2026'da yapılacak olan MSÜ sınavıdır.

TUS ve STS sınavları aynı gün mü?

Evet, her iki sınav da 15 Mart 2026 tarihinde yapılacaktır.

YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.

GUY sınavında hem ön başvuru hem nihai başvuru var mı?

Evet. Ön başvuru 14–21 Ocak 2026, nihai başvuru ise 2–5 Şubat 2026 tarihlerindedir.

ÖSYM 2026 takvimine göre Mart ayı, askeri öğrenci seçiminden akademik dil sınavlarına, tıp alanındaki derinlik gerektiren sınavlardan mesleki yeterlilik sınavlarına kadar oldukça yoğun bir sınav dönemidir. Bu nedenle adayların başvuru sürelerini yakından takip etmesi, geç başvuru günlerini kaçırmaması ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri ajandalarına eklemesi büyük önem taşır.