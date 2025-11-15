ÖSYM Sınav Takvimi 2026: Mayıs Ayında Hangi Sınavlar Var? Başvurular Ne Zaman?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takviminde Mayıs ayını oldukça yoğun bir sınav dönemi olarak duyurdu. Sağlık bilimlerinden yabancı dil oturumlarına, lisansüstü eğitim giriş sınavlarından elektronik yabancı dil sınavlarına kadar pek çok önemli sınav bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle adaylar, “Mayıs 2026 ÖSYM sınavları hangileri?”, “Başvurular hangi tarihlerde yapılacak?” gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte yalnızca resmi Mayıs 2026 ÖSYM sınav takviminde yer alan verilerle hazırlanmış kapsamlı rehber.

MAYIS 2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Mayıs 2026 içinde yapılacak tüm ÖSYM sınavları, başvuru tarihleri, geç başvuru günleri ve sonuç açıklama tarihleri şöyle:

Sınav Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Sonuç Açıklama Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

(2026-YDUS) 02.05.2026 13.03.2026

23.03.2026 02.04.2026 04.06.2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/4 İngilizce) 02.05.2026 14.04.2026

22.04.2026 — 02.05.2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/5 İspanyolca/İtalyanca) 03.05.2026 19.02.2026

22.04.2026 — 03.05.2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

(2026-ALES/1) 10.05.2026 25.03.2026

03.04.2026 09.04.2026 05.06.2026 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

(e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) 16.05.2026 29.04.2026

07.05.2026 — 16.05.2026 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

(e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) 17.05.2026 29.04.2026

07.05.2026 — 17.05.2026

MAYIS 2026 SINAVLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Mayıs ayı, özellikle yabancı dil sınavlarının yoğunlaştığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Aynı hafta içerisinde hem İngilizce e-YDS oturumları hem de İspanyolca/İtalyanca dillerinde yapılan e-YDS oturumları uygulanacak. Bunun yanında ALES/1, lisansüstü eğitime geçiş planlayan adaylar için yılın en kritik sınavlarından biri olarak takvimde yer alıyor.

Tıpta yan dal uzmanlık sınavı olan YDUS’un da bu ay yapılması, sağlık alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar için Mayıs ayını daha da önemli kılıyor. Yılın ilk e-YÖKDİL oturumları da yine bu ay içinde tamamlanacak.

Mayıs 2026’da hangi ÖSYM sınavları yapılacak?

Mayıs ayında YDUS, e-YDS İngilizce, e-YDS İspanyolca/İtalyanca, ALES/1, e-YÖKDİL Sosyal Bilimler ve e-YÖKDİL Sağlık Bilimleri sınavları yapılacaktır.

2026 ALES/1 sınavı ne zaman?

ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacaktır.

YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

02 Mayıs 2026’da yapılan YDUS’un sonuçları 04 Haziran 2026’da açıklanacaktır.

e-YÖKDİL başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

e-YÖKDİL 2026 başvuruları 29 Nisan–07 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

Mayıs ayındaki e-YDS oturumlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hem İngilizce hem de İspanyolca/İtalyanca e-YDS sınavlarının sonuçları sınav günü aynı tarihte açıklanacaktır.

Mayıs 2026, ÖSYM sınav takviminin en yoğun ve en kritik aylarından biri olarak görülüyor. Sağlık alanından lisansüstü eğitim planlayan adaylara, akademik kariyer hedefleyenlerden yabancı dil yeterliği almak isteyenlere kadar geniş bir aday kitlesi için önemli sınavların yapılacağı bu ayda, resmi takvimde yer alan başvuru ve sınav tarihlerini dikkatle takip etmek büyük önem taşır.