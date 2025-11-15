ÖSYM Sınav Takvimi 2026: Nisan Ayında Hangi Sınavlar Var? Başvurular Ne Zaman?

ÖSYM, 2026 yılına ait güncel sınav takviminde Nisan ayı için yoğun bir sınav programı açıkladı. Yabancı dil sınavlarından lisansüstü başvuru süreçlerine, kamu personeli alımlarından yönetici seçme sınavlarına kadar pek çok önemli sınav Nisan ayında yapılacak. Bu nedenle adaylar, “Nisan 2026 ÖSYM sınavları ne zaman?”, “Başvurular hangi tarihlerde?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte yalnızca resmi takvimde yer alan bilgilerle hazırlanmış detaylı Nisan 2026 sınav rehberi.

NİSAN 2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Aşağıdaki tablo, ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvimde bulunan Nisan ayındaki tüm sınavları, başvuru ve geç başvuru tarihleri ile sonuç açıklama günlerini kapsamaktadır.

Sınav Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Sonuç Açıklama Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

(2026-YDS/1) 05.04.2026 18.02.2026

26.02.2026 04.03.2026 30.04.2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

(2026-TR-YÖS/1) 12.04.2026 14.01.2026

03.02.2026 09–11.02.2026 07.05.2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2026/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca) 18.04.2026 19.02.2026

09.04.2026 — 18.04.2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

(2026-EKPSS) 19.04.2026 EKPSS’ye Başvuru:

04.02.2026 - 24.02.2026



Kura Başvurusu:

28.04.2026 - 13.05.2026 EKPSS için:

03.03.2026

Kura için:

03.06.2026 - 04.06.2026 14.05.2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı

(e-TEP 2026/2 İngilizce) 25.04.2026 07.04.2026

15.04.2026 — 22.05.2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

(2026-HMGS/1) 26.04.2026 09.03.2026

17.03.2026 26.03.2026 21.05.2026

NİSAN 2026 SINAVLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Nisan 2026, özellikle yabancı dil sınavlarının öne çıktığı bir dönem olarak dikkat çekiyor. YDS/1 ve çok dilli e-YDS oturumlarının yanı sıra, yılın ilk Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da bu ay içinde gerçekleştiriliyor. Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılan TR-YÖS/1 sınavı da yine Nisan ayının önemli sınav takvimleri arasında yer alıyor.

Hukuk mesleklerine giriş sürecinde kritik öneme sahip HMGS/1 ise ayın son haftasında uygulanacak. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmamak için takvimi yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Nisan 2026'da hangi ÖSYM sınavları yapılacak?

Nisan ayında YDS/1, TR-YÖS/1, e-YDS (çok dilli oturum), EKPSS, e-TEP İngilizce ve HMGS/1 sınavları uygulanacaktır.

EKPSS 2026 başvuruları ne zaman?

EKPSS başvuruları 4–24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Kura başvuruları ise 28 Nisan–13 Mayıs 2026 tarihleri arasındadır.

YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

05 Nisan 2026’da gerçekleşecek YDS/1’in sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacaktır.

TR-YÖS/1 sınavı ne zaman yapılacak?

TR-YÖS/1 sınavı 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecektir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Nisan 2026’da yapılacak HMGS/1’in sonuçları 21 Mayıs 2026’da ilan edilecektir.

Nisan 2026, ÖSYM takviminin en yoğun aylarından biri olarak öne çıkmaktadır. Yabancı dil yeterliklerinden kamu personel alımlarına kadar birçok kritik sınavın gerçekleşeceği bu dönemde adayların sınav tarihleri, başvuru günleri ve sonuç açıklama zamanlarını dikkatle takip etmesi büyük önem taşır. Resmi takvimde yer alan bilgiler doğrultusunda tüm detayların yer aldığı bu rehber, sınav hazırlık sürecini planlamak isteyen adaylar için kapsamlı bir kaynak niteliği taşımaktadır.