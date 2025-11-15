ÖSYM Sınav Takvimi 2026: Ocak Ayında Hangi Sınavlar Var? Başvurular Ne Zaman?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini duyurdu ve özellikle ocak ayında sınava girecek adayların merakla beklediği tarihler netleşti. Elektronik sınav formatında uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce ve e-TEP 2026/1 İngilizce ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sonuç açıklama günleri, adayların planlama yapabilmesi için önemli bilgiler sunuyor.

İşte ÖSYM’nin resmi takvimine göre 2026 Ocak ayında yapılacak tüm elektronik sınavların güncel ve tam listesi…

2026 OCAK AYI ÖSYM SINAVLARI

Aşağıdaki tabloda ocak ayında gerçekleştirilecek sınavların sınav tarihi, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama günleri yer almaktadır:

Sınav Adı 2026 Sınav Tarihi 2026 Başvuru Tarihleri 2026 Geç Başvuru Günü 2026 Sonuç Açıklama Tarihi 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1 İngilizce) 24.01.2026 07.01.2026 – 15.01.2026 ----- 24.01.2026 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1 İngilizce) 31.01.2026 14.01.2026 – 22.01.2026 ----- 27.02.2026

OCAK 2026 ÖSYM SINAVLARI HAKKINDA DETAYLAR

e-YDS 2026/1 İngilizce

Yılın ilk elektronik yabancı dil sınavı 24 Ocak’ta yapılacak. Başvurular 7–15 Ocak tarihleri arasında alınacak. Aynı gün sonuçların açıklanacak olması, adayların hızlı şekilde değerlendirme almasını sağlıyor.

e-TEP 2026/1 İngilizce

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ise 31 Ocak’ta uygulanacak. Başvurular 14–22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları 27 Şubat 2026’da ilan edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar

Akademik başvuru sürecinde dil puanına ihtiyaç duyanlar

Kurumsal ve bireysel sınav gereksinimi olan kişiler

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Tüm başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılır.

Geç başvuru günü bulunmayan bu sınavlarda süreler kesin olup uzatma yapılmaz.

Elektronik sınavlar belirli merkezlerde sınırlı kontenjanla gerçekleştirilir.

e-YDS 2026/1 İngilizce sınavı ne zaman?

Sınav 24 Ocak 2026 tarihinde yapılacaktır.

e-YDS başvuruları ne zaman?

7 Ocak – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

e-TEP 2026/1 sınavı hangi gün?

31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

e-TEP başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

14–22 Ocak 2026 tarihlerinde başvurular yapılabilir.

Bu sınavların geç başvuru günü var mı?

Hayır. ÖSYM’nin duyurusuna göre bu sınavlarda geç başvuru tarihi bulunmamaktadır.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS 2026/1 sonuçları: 24.01.2026

e-TEP 2026/1 sonuçları: 27.02.2026

ÖSYM’nin 2026 ocak ayı sınav takvimiyle birlikte adaylar, yılın ilk elektronik sınavlarına dair tüm bilgilere ulaşmış oldu. Başvuru tarihleri ve sınav günlerini kaçırmamak için takviminizi şimdiden oluşturabilir, elektronik sınav merkezlerinde yer bulabilmek için başvurularınızı erkenden tamamlayabilirsiniz.