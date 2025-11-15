ÖSYM Sınav Takvimi 2026: Şubat Ayında Hangi Sınav Var? Başvurular Ne Zaman?

ÖSYM 2026 sınav takviminde Şubat ayına yakından bakıldığında, takvime tek bir kritik sınavın yerleştirildiği görülüyor: 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce). Sınav tarihi, başvuru aralığı ve sonuç açıklama günü takvimde net biçimde açıklanmış durumda. Böylece adaylar hem sınav gününü hem de resmi işlemler için uymaları gereken süreleri kolayca takip edebiliyor.

Şubat 2026 döneminde yapılacak elektronik yabancı dil sınavına ilişkin tüm temel bilgiler şöyle:

ŞUBAT 2026 ÖSYM SINAVI: E-YDS 2026/2 İNGİLİZCE

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, Şubat 2026 içinde planlanan sınav ve ayrıntıları şu şekildedir:

Sınav Adı 2026 Sınav Tarihi 2026 Başvuru Tarihleri 2026 Geç Başvuru Günü 2026 Sonuç Açıklama Tarihi 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) 14.02.2026 28.01.2026 – 05.02.2026 ----- 14.02.2026

E-YDS 2026/2 İNGİLİZCE TAKVİMİ

Sınav Tarihi

2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce) için sınav tarihi 14 Şubat 2026 olarak takvime işlenmiştir.

Başvuru Tarihleri

Adayların sınava başvurabilecekleri tarih aralığı 28 Ocak 2026 – 5 Şubat 2026 olarak belirlenmiştir. Bu aralık dışında başvuru alınacağına dair takvimde ek bir bilgi bulunmamaktadır.

Sonuç Açıklama Tarihi

Takvime göre e-YDS 2026/2 İngilizce sınavının sonuç açıklama tarihi de sınav günüyle aynıdır: 14.02.2026.

Şubat 2026’da ÖSYM hangi sınavı yapacak?

ÖSYM, 2026 yılı Şubat ayında takvimde 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/2 İngilizce)ni planlamıştır.

e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak?

Sınav tarihi ÖSYM takviminde 14 Şubat 2026 olarak yer almaktadır.

e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı için başvurular ne zaman?

Başvuru süresi 28 Ocak 2026’da başlayacak ve 5 Şubat 2026’da sona erecektir.

Bu sınav için ayrı bir geç başvuru günü var mı?

e-YDS 2026/2 İngilizce için ayrıca belirtilmiş bir geç başvuru günü görünmemektedir.

e-YDS 2026/2 İngilizce sonuçları hangi gün açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları, sınavla aynı gün olan 14.02.2026 tarihinde açıklanacaktır.

ÖSYM 2026 sınav takviminin Şubat ayı bölümüne bakıldığında, adayların gündeminde tek bir sınav öne çıkıyor: e-YDS 2026/2 İngilizce. Sınav tarihi, başvuru aralığı ve sonuç açıklama günü takvimde açık biçimde gösterildiği için, adaylar süreci bu tarihlere göre planlayabilir. Şubat ayında elektronik yabancı dil sınavına girmek isteyenler için en kritik nokta, 28.01.2026–05.02.2026 başvuru süresini kaçırmamak ve 14 Şubat 2026 tarihini sınav ve sonuç günü olarak ajandalarına eklemektir.