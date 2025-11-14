ÖSYM sınav takvimini açıkladı: DUS'ta kritik değişiklik

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimini açıkladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi belli oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

DUS'TA DEĞİŞİKLİK

Takvimde en dikkat çekici değişiklik Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) oldu. Önceki yıllarda iki kez uygulanan DUS artık yılda bir kez yapılacak.

Sınav takvimine "https://www.osym.gov.tr/TR,33674/osym-2026-yili-sinav-takvimi-aciklandi-14112025.html" adresinden erişebilirsiniz.

ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy "2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.