ÖSYM, yapay zeka sorularını devreye aldı: “Diğer alanlara da taşıyacağız”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav güvenliği ve dijitalleşme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ersoy, YDS’de ilk kez denenen yapay zeka sorularının güvenlik testlerinden geçtiğini belirterek, “Yapay zekâ ile ürettiğimiz yabancı dil sınavı soruları da güvenlik açısından tam not aldı. Sorular, kırmızı kozmik alanlarımızda üretiliyor ve aktif şekilde kullanılıyor. YDS’de yapay zekâ sorularını kullandık ve bunu diğer alanlara da taşıyacağız.” dedi.

"E-SINAV SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dijitalleşme kapsamında e-Sınav sayısının artırılacağını belirten Ersoy, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da toplam 6 bin 3 kapasiteli e-Sınav merkezimiz var. Bu merkezleri 7 bölgeye yayarak aynı anda yaklaşık 100 bin adayın sınavını online gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"e-Sınavlarda tüm işlemler elektronik olarak yapılıyor ve sonuçlar aynı gün akşam görülebiliyor. Bu, kurumlar için büyük bir avantaj sağlarken, maliyet açısından da önemli bir tasarruf sağlıyor. Personel sınav zamanları 10 günden başlayıp 40 güne kadar matbaada kapatıp her türlü iletişimi kesiyoruz. Artık e-Sınav’la o süre üç güne inecek."