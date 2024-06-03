ÖSYM yine mağdur etti

ÖSYM’nin iş güvenliği uzmanlığı sınavında, bir sorunun iptal edilmesi üzerine çok sayıda aday mağdur oldu. Sınava giren bir kişi “Sertifika bile alamıyoruz” dedi.

Berkay SAĞOL

Yanlış veya çalınan sorular, iptal edilen KPSS sınavı, geç açıklanan sonuçlar, ulaşılabilirliği olmayan ve bilgi edinmede yetersiz olmasıyla sıkça anılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) skandallarına bir yenisi daha eklendi. Mayıs ayında yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavında bir sorunun iptal edilmesi üzerine birçok aday mağdur oldu. ÖSYM tarafından 5 Mayıs’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı uygulandı. Sınav sonrasında yapılan itirazların ardından ÖSYM, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı testinin soru kitapçığında yer alan 35 numaralı soruyu iptal etti.

ADAYLARIN PUANI DÜŞTÜ

Sorunun iptal edilmesinin ardından 50 soruluk sınav 49 soru üzerinden değerlendirildi. İlk açıklanan sonuçlarda 35 doğrusu olan birçok adayın, ÖSYM'nin hatalı soru nedeniyle yaptığı düzenlemenin ardından doğru cevap sayısı 34’e düştü ve adaylar bu nedenle sınavda başarısız sayıldı. Alt başarıpuanı 70 olan sınavda, sorunun iptal edilmesinin ardından mağdur olan çok sayıda adayın puanının 69,38’de kaldığı öğrenildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından, ilk açıklanan doğru cevaba göre geçenler otomatik olarak sınavdan kalmış oldu. ÖSYM, geçmişte benzer durumda her bir hatalı soruyu tüm adaylar için doğru cevap olarak kabul ediyordu. Sorunun iptali şeklinde gerçekleştirilen bu uygulama sonrasında sınava giren çok sayıda aday mağdur olarak başarısız kabul edildi.

Sınava giren ve sorunun iptal edilmesinin ardından mağdur olan bir kişi, “ÖSYM tarafından yapılan sınava girenlerden biriyim. 30 Mayıs tarihinde sonuçlar açıklandı ve mağdur olan yüzlerce kişi arasında yer alıyorum. 1 soru hatalı olarak iptal edildi. 50 soruluk sınav 49 soru üzerinden değerlendirildi. Normalde 15 soru yanlış cevaplandığında sınavda başarılı sayılıyoruz ancak 49 soru üzerinden değerlendirme yapılınca başarısız oldu. Bu sebeple benim gibi çok fazla insan 69,38 puanla, 70 alamadığı için sertifika alamıyor ve mağdur ediliyor. Bu şekilde yüzlerce insan mağdur edildi” dedi.