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ÖSYM: Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlıyor

ÖYSM tarafından düzenlenecek Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) başvuruları yarın başlayacak. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

Eğitim
  • 15.08.2024 12:44
  • Giriş: 15.08.2024 12:44
  • Güncelleme: 15.08.2024 12:49
Kaynak: ANKA
ÖSYM: Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlıyor

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/2) başvuruları yarın başlıyor.

Öğrenci Seçme, ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınav'nın takvimini açıkladı.

ÖSYM'nin açıklamasında, "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı(2024 TR-YÖS/2) başvuruları 16 Ağustos’ta başlayacak, 2 Eylül’de sona erecek" ifadelerine ver verildi.

Sınav 27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

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