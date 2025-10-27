ÖSYM’de tercih skandalı: Bir öğrenciye afla sorun çözüldü mü?

Ülke hemen hemen her gün yeni bir operasyona uyanıyor. Kara para, bahis, kripto, sahte diploma, İBB soruşturmaları derken son olarak da önceki gün casusluk soruşturması başlatıldı.

Tüm bu hengamenin içindeyse eğitim alanında bir skandal tartışılıyor. Bu kadar operasyonun arasında pek gündeme gelmese de bu yılki YKS’de birçok öğrencinin tercihlerinin kendileri istemeden değiştirildiği iddia ediliyor.

Skandal Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki yazısıyla ortaya çıktı. Saymaz yazısının başlığında “Kim bu tercihleri değiştiren el” diye sordu. Yazıda 6 öğrencinin tercihlerinin değiştirildiği belirtiliyordu. Daha sonra dava açan öğrencilerden birine ilk tercihinde yazan bölüme tercih hakkı tanındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada tercihlerin şifrelerin farklı kişilere verilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Peki, gerçekten öyle mi? Sadece Şikayetvar platformuna yansıyanlar dahi olayın başka bir noktası olabileceğini gösteriyor. Üstelik mesele sadece tercihlerde değişiklik değil. Kimi öğrenciler tercihlerinin tamamen silindiğinden bahsediyor.

Öğrencinin kullanıcı isimleri ve yazdıkları mesajlar şöyle:

TIPTAN YAŞLI BAKIMA

Ceylin: 13 Ağustos 2025 tarihinde, bilgim ve rızam dışında YKS tercih listemin kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından değişiklik yapıldığını fark ettim. Şifremi kimseyle paylaşmadım ve tercihlerime erişebilecek başka bir kişi yoktu. Durumu fark ettiğimde, tıp fakültesi tercihlerim yerine ön lisans yaşlı bakım bölümüne yerleştirildiğimi gördüm. Bu durumdan dolayı mağdur oldum ve istemediğim bir bölüme yerleştirildim. Konu ile ilgili olarak ÖSYM’ye başvurdum. Ancak ÖSYM, adayların kendi şifreleriyle tercihlerini son ana kadar değiştirebileceğini belirterek herhangi bir çözüm sunmadı. Oysa tercihlerimdeki değişiklik tamamen benim dışımda gerçekleşti.

TERCİHLER SLİNDİ

Fnchmt: 2025 YKS tercihleri için oğlumla birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais) üzerinden tercih işlemlerimizi tamamladık. Tercih işlemini 13.08.2025 Çarşamba günü saat 22:50:55’te bitirip, ekranda “onaylandı” yazısını gördük ve “tercihleriniz başarıyla kaydedildi” mesajını aldık. Ekran görüntüsünü de kaydettik. Sonra sistemden çıktık.

Sonuçlar açıklandığında, “herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanamadı” ibaresiyle karşılaştık. Ancak, ÖSYM ais’e tekrar girdiğimizde, 26.08.2025 14:25’te tercihlerimizin yapılmamış göründüğünü fark ettik. Tercihlerimizin sisteme neden yansımadığının incelenmesini, mağduriyetimizin giderilmesini ve oğlumun yerleştirme hakkının iade edilmesini talep ediyorum.

İNCELENMESİNİ İSTİYORUM

Baran: 25 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarına bakmak için sisteme giriş yaptığımda “aday sonuç kaydı bulunamadı” uyarısı ile karşılaştım. Tercihlerimi yaparken toplamda 20 tercih girdim ve başvuru ile önizleme işlemlerini 4 defa kontrol edip onayladığıma emindim. Ancak sonuçlar açıklandıktan sonra tercihlerime ve yerleştirme sonucuma ulaşamıyorum.

Bu süreçte çağrı merkezini aradım, ayrıca mail gönderdim fakat herhangi bir dönüş alamadım. Tercih işlemleri sırasında herhangi bir ücret ödenmedi. İlk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorum ve mağduriyet yaşıyorum.

TERCİH YAPTIĞIMDAN EMİNİM

Ali: 25 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin web sitesi üzerinden ve telefonumdan YKS tercih sonuçlarımı kontrol ettiğimde her seferinde "Aday sonuç kaydı bulunamadı" uyarısı alıyorum ve sonuçlarımı görüntüleyemiyorum. Konuyla ilgili olarak ÖSYM nin genel merkezine giderek durumu izah ettim fakat sistemle ilgili olabilir 1 eylülde şansını denersin dediler kısacası bir sonuç alamadım. 1 sene kaybetmek istemiyorum. Tercih yaptığımdan eminim. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Tercih sonuçlarımın tarafıma sunulmasını talep ediyorum.

Hatice: 2025 YKS tercih döneminde ÖSYM üzerinden 7 tercih yaptım ve işlemlerimi eksiksiz şekilde tamamladım. Onay mesajı da aldım. Ancak yerleştirme sonuçları açıklandığında, ne tercih listem ne de yerleştirme sonucum sistemde görünüyor. Tercihlerimin kaybolmuş olması nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyorum.

PSİKOLOJİK YIKIM YAŞIYORUM

Sevda: 2025 YKS tercih döneminde, tercihlerimi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden iki kez eksiksiz şekilde kaydettim ve “Başvurunuz başarıyla kaydedildi” onayını aldım. Her iki başvurumda da yeşil tik ve başvurunun iletildiğine dair net bir onay mesajı gördüm, hatta tercihlerimin fotoğraflarını da çektim. Ancak 12 Ağustos’tan itibaren “kayıt bulunamadı” mesajı ile karşılaştım ve tercihlerimin tamamen silindiğini fark ettim. Bu süreçte ÖSYM müşteri hizmetlerini telefonla arayarak durumu bildirdim ancak herhangi bir geri dönüş alamadım. Bunca emeğimin ve çalışmalarımın boşa gitmesi beni son derece mağdur etti, psikolojik olarak da büyük bir yıkım yaşadım.

Zeynep: ÖSYM’nin online sitesi üzerinden yapıp tercihlerimi onayladım ancak uygulamasında tamamlanmış tercihiniz bulunmamaktadır diyor. 13/08/2025’e kadar tercihlerimi çokça kez kontrol etmeme rağmen tercih yapmamış görünüyorum silinmiş. Sistem kapanmadan önce herhangi bir sorun yoktu tercihlerim görünüyordu. Bu değişiklik tamamen isteğim dışında olmuştur ve nasıl tercihlerimin silindiğine dair hiçbir fikrim yok.

Yaren: YKS tercih sürecinde tercihlerimi cep telefonumdan, Eskişehir/Tepebaşı’nda, tercihlerin bitmesine bir gün kala saat 16:00 civarında gerçekleştirdim. Tercihlerimi kaydettikten sonra ekranda onay mesajı gördüm. Ancak daha sonra sisteme tekrar girdiğimde “tercih bulunamamıştır” uyarısı ile karşılaştım.

Didar: 13 Ağustos tarihinde, bilgim ve rızam olmadan YKS tercih listemde değişiklik yapılmış. Ben tercihlerimi son kez 11 Ağustos’ta güncellemiştim ve tercih süresinin bitimine yaklaşık 2 saat kala tercihlerimin değiştirildiğini 20 Ağustos’ta fark ettim. Bu değişiklik tamamen benim dışımda gerçekleşmiş olup, tercihlerimin neden ve nasıl değiştirildiğine dair hiçbir bilgi verilmemiştir.

Mustafa: ÖSYM tercih işlemlerimi tamamladıktan sonra, tercih listemin değişmiş olduğunu fark ettim. Tercihlerimi kaydettikten sonra herhangi bir değişiklik yapmadığım halde, sistemde tercihlerimin farklı şekilde göründüğünü tespit ettim. Durumu farklı cihazlardan da kontrol ettim ve aynı sorun devam ediyor. Bu nedenle tercihlerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

Ecrin: 13.08.2025 tarihine kadar YKS tercih listemi düzenli olarak kontrol ettim ve en son 13.08.2025 saat 21.39’da tercihlerimde herhangi bir sorun olmadığını gördüm. Ancak gece yarısından sonra tekrar kontrol ettiğimde, tercih listemin tamamen karıştığını ve sıralamanın değiştiğini fark ettim. Tercih süresi sona erdiği için de herhangi bir düzeltme yapma imkanım kalmadı. Özellikle, listeye yalnızca bir üniversite eklemiştim ve başka bir işlem yapmamıştım. Sistem kapanmadan önce defalarca kontrol etmeme rağmen, ÖSYM sayfasında herhangi bir hata veya uyarı mesajı ile karşılaşmadım. Bu değişikliğin, sistemde yaşanan bir güncelleme hatasından kaynaklandığını düşünüyorum.