ÖSYM’nin geç kalmasının herhangi bir bedeli yok mu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz’da açıklandı. ÖSYM’nin takvimine göre üniversite tercihleri ise 30 Temmuz’da yani yarın başlayacaktı. Ancak günlerce kılavuzu yayımlamayan ÖSYM dün yaptığı açıklamayla kılavuzun yarın yayımlanacağını, tercihlerin ise 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Doğal olarak üniversiteli adayları da şu anda tercihleri düşünüyorlar. Ancak bu yıl önceki yılların aksine yaşanan bir durumla karşı karşıyayız. ÖSYM tercih kılavuzunu sınavdan günler sonra açıklanacağını duyurdu. Yani YKS’ye 1 saniye dahi geç gelen öğrenciyi haklı olarak sınava almayan ÖSYM kılavuzu ise sınavın sonucunun açıklanmasından tam 11 gün sonra açıklamış olacak.

Tercih kılavuzundan geçen seneye hangi bölüme hangi sıradan girildiğini, kontenjanları öğrenebiliyoruz. Ancak şu an öğrencilerin neye göre tercih yapacakları belli değil. Geçen senelere baktığımızda ise ya sınav sonuçlarının açıklanmasından günler önce ya da aynı gün kılavuzun açıklandığını görüyoruz. Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal’ın yaptığı çalışmaya göre YKS’ye geçildiğinden beri yıl yıl sınavın sonucunun ve kılavuzun açıklandığı tarihler şöyle:

• 2018: Sınav sonucu 31 Temmuz’da, kılavuz ise 3 Temmuz’da yayımlandı. Sonuçtan 28 gün önce adaylar kılavuza erişebildi.

• 2019: Sonuç 17 Temmuz’da, kılavuz 20 Haziran’da yayımlandı. Adaylar sınav sonucunda 27 gün önce kılavuza ulaştılar.

• 2020: Bu yıl mesafe biraz azaldı. Kılavuz 21 Temmuz’da, sonuçlar 27 Temmuz’da açıklandı. Arada 6 günlük bir fark vardı.

• 2021: Sınav sonucu 28 Temmuz’da, kılavuz 16 Temmuz’da duyuruldu. Öğrenciler sonuçlarından 12 gün önce kılavuza ulaştı.

• 2022: ÖSYM bu yıl bir değişikliğe gitti ve sonuçtan sonra kılavuzu açıkladı. Sonuçlar 18 Temmuz’da kılavuz 19 Temmuz’da duyuruldu.

• 2023: Bu yıl yine değişikliğe gidildi. Kılavuz sonuçla aynı gün yayımlandı. Hem sonuçlar hem de kılavuz 20 Temmuz’da açıklandı.

• 2024: 2023’teki gibi oldu ve sonuçla kılavuz aynı gün duyuruldu. Her ikisi de 16 Temmuz’da açıklandı.

• 2025: Sınav sonucu 19 Temmuz’da yayımlandı. Bugün itibarıyla üstünden tam 10 gün geçti. ÖSYM kılavuzun yarın açıklanacağını duyurdu.

Kaynak: Salim ÜNSAL

KILAVUZ YOK, TAVSİYE VAR

Tablo yukarıda anlattığımız gibiyken ÖSYM’den ya da YÖK’ten kılavuzun açıklanmasıyla ilgili herhangi bir duyuru gelmedi. Bu süreçte gazeteler geçmiş yıllardaki alışkanlıklarıyla tercih rehberleri dağıttı. Ancak öğrencilerin neye göre tercih yapacağı belirsiz. Buna karşın YÖK Başkanı Erol Özvar öğrencilere tercihlere yönelik tavsiyelerde bulundu. Özvar, “Adaylarımıza güncellemekte olduğumuz YÖK Atlas’a çok dikkatli bakmalarını tavsiye ediyorum. Bu yıl çok önemli yenilikler var. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru tercih fevkalade önemlidir. Biz sizler için hazırız. Sıra şimdi sizde” dedi.

Özvar ayrıca “Türkiye genelinde sanayiyle iç içe, pratik eğitim veren bir yapı kuruyoruz. Meslek yüksekokullarında istihdamla bağı zayıflayan programları kaldırıyor; yerine doğrudan iş bulma potansiyeli yüksek, çağın ihtiyaçlarına uygun bölümler açıyoruz. Günümüzün ve geleceğin en önemli alanlarına odaklanan yepyeni programları hayata geçiriyoruz. Yeşil enerji ve yeşil dönüşüm, Yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, Dijital sağlık ve dijital tarım bunların bir kısmı” ifadelerini kullandı.