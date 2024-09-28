Ot yangını kümese sıçramadan söndürüldü



Yangın, Mudurnu ilçesi Yüzüncü Yıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım E.’ye ait kümesin yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ot yangını kümese sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.