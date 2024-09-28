Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ot yangını kümese sıçramadan söndürüldü

Bolu’da otluk alanda çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kümese sıçramadan söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:57
  • Giriş: 28.09.2024 23:57
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:57
Kaynak: İHA
Ot yangını kümese sıçramadan söndürüldü


Yangın, Mudurnu ilçesi Yüzüncü Yıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım E.’ye ait kümesin yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ot yangını kümese sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol