Ötanazi oyunu

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifinden ‘ötanazi’ kelimesi çıkarıldı. Veterinerler ve yaşam hakları savunucuları “Ötanazinin çıkarılması ile kelime oyunu yapıyorlar” dedi.

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen ve ilk üç maddesi 17 Temmuz’da komisyondan geçirilen kanun teklifinin görüşmelerine dün devam edildi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri öncesinde yoğun güvenlik önlemlerinin alınması dikkati çekti. Komisyon salonunun bulunduğu koridorda yer alan ve ziyaretçilerin görüşmeleri takip etmesi için kullanılan televizyonun da yerinden söküldü. Kanun teklifinden ‘ötanazi’ kelimesi çıkarıldı.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan, “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki ikinci görüşmelerine geçildi. Hayvan hakları savunucularının salona girişinin engellenmesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

TELEVİZYON TARTIŞMASI

Komisyon Başkanı AKP’li Vahit Kirişci, milletvekilleri ve bürokratlar dışında salona kimsenin alınmadığını söyledi. Muhalefet milletvekilleri, izleyiciler için kurulan televizyonun kaldırılmasını eleştirdi. Kirişci, televizyonun 17 Temmuz’daki görüşmelerde zarar gördüğünü ve tamir için kaldırıldığını iddia etti.

İzleyiciler için koridora kurulan ekranların da kaldırılması dikkat çekti.

KİRİŞCİ’YE TEPKİ

Kirişci, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vermeyeceğini söyledi. Milletvekilleri, “Burası keyfe göre yönetilecek bir şey değil” diyerek karara tepki gösterdi. Usul tartışmasını kapatan Kirişci, komisyonun maddelerinin görüşülmesine geçilmesini istedi. Milletvekilleri, sıralara vurarak protesto ederken komisyona beş dakika ara verildi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından görüşmelere, kanun maddeleri ile devam edildi. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılarak barınaklara götürülmesini öngören dördüncü madde okundu. Maddenin okunmasının ardından söz alan milletvekilleri, barınaklardaki koşulların yetersiz olduğunun altını çizerek, “Hayvanları ölüme göndereceksiniz” diye konuştu.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, teknik personel ve altyapı sorunları bulunduğunu kaydederek, “Bu hayvanları henüz toplarken öldüreceksiniz” dedi. DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın ise sosyal medyada bot hesaplarla algı yaratıldığını savundu. X’te yapılan paylaşımlarının birçoğunun yalan ya da ülke gerçekliğine uygun olmadığını kaydeden Akın, Semra Işık isimli bir kadının köpekler yüzünden öldüğü bilgisinin sosyal medyada yayıldığını ama Işık’ın ısrarla hayatta olduğunu açıklamasını örnek olarak gösterdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Anayasa’ya göre Meclis’in kapalı olması gerektiğinin altını çizerek, yasanın oldu bittiye getirilerek geçirilmesi amacıyla Meclis’in çalıştırıldığını öne sürdü. Baş, Komisyon Başkanı’nın koridordaki televizyon için “Bozuldu” bahanesinin Meclis’e yakışmadığını vurguladı.

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kanun teklifinden ‘ötanazi’ kelimesi çıkarılacak ve "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü eklenecek. Veteriner Hizmetleri Kanunu 9. madde 3. Fıkra’da şunlar yer alıyor. Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,

b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.

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ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİYORLAR

Veteriner hekimler, ötanazi ibaresinin çıkarılması ile kelime oyunu yapıldığını belirterek ‘‘Toplama devam ettiği sürece ve yerine bırakma olmadığı sürece değişen bir şey yok" dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Simay Budak, ötanazi kelimesinin çıkarılmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Bu kelimenin çıkarılması bir kazanım değil. Türkiye’de 4 milyon sokak köpeği olduğu söyleniyor. Ancak bunun herhangi bir istatistiği yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sarıyer’de görevli veteriner hekimi yazdığı tezde sokak köpeklerinin sayısını 2 milyon olarak veriyor. Ancak iktidar 4 milyonu neye göre söylüyor belli değil. Türkiye’deki barınak kapasitesi 105 bin köpek için. 4 milyon köpek varsa gerisini ne yapacaklar? Bu yasayı uygulamayanlara hapis cezası verilecek. Sonuç olarak gösteriş için köpekleri toplayacaklar, asıl amaç yoksulluğu örtbas etmek."

Öte yandan yaşam hakları savunucuları dün yine alanlarda eylem yaptı. Ankara Kuğulu Park’ta farklı illerden gelen baro temsilcileri ve hayvan hakları savunucuları kanun teklifine tepki gösterdi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu "Bakanlıkların sorumsuzluğunun bedelinin sokak hayvanlarının canıyla ödemesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.