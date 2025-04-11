'Öteki' oyunundan öğrenciler için 10 davetiye

Emin Alper'in yönettiği "Öteki" oyununun 27 Mayıs'ta Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki gösterimine öğrenciler için 10 davetiye ayrıldı.

'Öteki' oyununun resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Öğrencilere dayanışma çağrısı" denilerek şunlar kaydedildi:

"Geleceği daha aydınlık kılmak için okulda, sokakta, sahnede, yaşamın her alanında emek veren, düşünen ve üreten öğrenci arkadaşlarımızla dayanışmayı çok önemsiyoruz.

27 Mayıs'ta gerçekleşecek 'Öteki' oyunumuz için öğrenci arkadaşlarımıza 10 adet ücretsiz davetiye ayırdık.

Davetiyeleriniz için bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla, birlikte daha güzel günlere!"

Oyun, Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan'ın oyunculuk performansı, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla sahnelenecek.

'Öteki'de oyuncularından biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek verdiği için 3 Nisan'da gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.