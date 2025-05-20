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Otel çalışanı 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Çalışma Yaşamı
  • 20.05.2025 05:00
  • Giriş: 20.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.05.2025 05:00
Kaynak: AA
Otel çalışanı 8 gün sonra yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşerek ağır yaralanan 34 yaşındaki otel çalışanı Orhan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede 8 günün sonunda yaşamını yitirdi.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiindeki otele malzeme götüren kamyonetin arka kapağının açılması sonucu asfalt zemine düşerek ağır yaralanan Yıldırım, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Yıldırım, tedaviye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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