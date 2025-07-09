Otel projesine karşı bilirkişi keşfi

Haber Merkezi

Aydın Kuşadası’nda halkın piknik ve rekreasyon alanı olarak kullandığı Adagöl bölgesine yapılması planlanan 153 odalı otel projesine verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı açılan davada dün bilirkişi keşfi yapıldı.

Kuşadası Kent Dayanışması, Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Kent Konseyi, Caferli Güzelleştirme Derneği, Kuşadası Mimarlar Odası Temsilciliği, Ekodosd Derneği ve bir çok gönüllü yurttaş keşifte hazır bulundu.

DOĞAL YAŞAM TEHDİDİ

Projenin kıyı kenar çizgisini ihlal ettiğini ve doğal yaşamı tehdit ettiğini savunan yurttaşlar, Adagöl’ün betonlaşmasına karşı çıkarak alanın korunmasını talep etti. Kuşadası Kent Dayanışması tarafından yapılan açıklamada “Yapılmak istenen projelerin ya da alınan kararların bu hassas dengeyi bozacağına inanıyoruz. Çocuklarımıza beton değil, kuş cıvıltıları bırakmak istiyoruz. Anayasa’nın 56. maddesi gereği, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Hepimize ait olan doğayı birilerinin çıkarı uğruna betonlaştırmalarına, canlı yaşamını yok etmelerine izin vermemek için buradayız. Çevre hakkı yalnızca bir grup insanın değil, tüm toplumun ve gelecek kuşakların hakkıdır” denildi.