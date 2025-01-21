Otel yangını faciasına ilişkin Deniz Yücel, "İhmali olanlar hakkında tüm hukuki işlemlerin eksiksiz yapılması için sürecin takipçisi olacağız"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yücel, sosyal medya paylaşımından şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi derin bir yasa boğan bu acı olay, ülkemizde insan hayatının ne kadar ucuz ve değersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. 21'inci yüzyılda, yangınla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ihmaller zincirinin sonu, ne yazık ki ölüm oldu. 66 insanımızın hayatına mâl olan bu elim ve vahim olayda ihmali olanlar hakkında tüm hukuki işlemlerin eksiksiz yapılması için sürecin takipçisi olacağız."