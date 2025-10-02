Otel yangınıyla ilgili yeni rapor hazırlanacak

Antalya tarihi Kaleiçi’nde 2 yıl önce 2 turistin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı butik oteldeki yangına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması dün görüldü. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7’nci duruşmaya, tutuksuz sanıklar otel sahibi Mehmet A., otelin sorumlu müdürü Ali A. katıldı. Mehmet A., otelin bulunduğu yerin sit alanı olması nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulan ve onaylanan projeye uygun şekilde gerekli denetimler yapılarak iskan ve işletme ruhsatı alındığını belirtti.

Mehmet A., "Soruşturma aşamasında savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Özellikle klima konusunda düzenli bakım yaptırdığımız ve yangın önlemleri noktasında anlaşmalı olduğumuz firma tarafından düzenli elektrik ve yangın yönünden bakımlar yapılmıştı" dedi.

Mehmet A.’nın avukatı, müvekkilinin yangın sonrası otelde ve Kaleiçi bölgesinde ticari faaliyetlerini durdurduğunu anlattı. Otelin sorumlu müdürü Ali A. ise savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, klima, elektrik ve yangın yönünden bakımların düzenli yapıldığını anlattı. Mahkeme heyeti, yangının çıkış nedeni ve sonrası tespitlerin belirlenmesi amacıyla yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.