Otel yapılmayan koy kalmadı

Haber Merkezi

Milas 78’liler Derneği tarafından gerçekleştirilen panelde bölgedeki çevre sorunlarının yanı sıra ekolojik yıkıma karşı verilen mücadeleler konuşuldu. Panele İkizköy muhtarı Nejla Işık, İkizköylüler, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da katıldı. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen panelin ilk sunumunu BirGün yazarı Özgür Gürbüz yaptı. COP 29 toplantılarını da Bakü’de izleyen gazetecilerden olan Gürbüz, gözlemlerini aktardı.

Gürbüz, Türkiye’nin nükleer enerji ve kömürlü termik santrallerle ilgili politikalarının yanlışlığına vurgu yaptığı konuşmasında çözümün yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte olduğunu söyledi. Gazeteci Nevzat Çağlar Tüfekçi, Muğla ve özellikle Milas ilçesi çevresinde ciddi çevresel sorunlar bulunduğunu belirterek, “Gelecek kuşaklara böyle bir Milas’ı miras bırakamayız” dedi.

Muğla Çevre Platformu’ndan Neşe Tuncer Muğla’nın yüzde 60’ının Milas’ın ise yüzde 75’inin maden şirketlerine ruhsatlandırıldığını ifade etti. Tuncer, “Marina, otel, site yapılmamış koy kalmadı. Sularımız şişelenip satılıyor. Enerjisiz kalacağız diye endişe edenlerin susuz kalmaktan korkmamalarını anlayamıyorum” dedi.

Çevre mücadeleleriyle dikkat çeken Akbelen köylülerinin avukatı Arif Ali Cangı çevre yasalarının uygulanmasında sorunlar yaşandığını kaydetti. Panel katılımcıların sorularıyla sonlandırıldı.