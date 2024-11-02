Otelde iş cinayeti: Kadın emekçi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Sahil Yolu'ndaki bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Ferda Türköz, işletmenin 5. kat hizasındaki acil çıkış merdiveninden düştü. Ağır yaralanan Türköz'ün düştüğünü gören otel çalışanları ve müşteriler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Türköz'ü ilçedeki özel hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Türköz'ün hastaneye ulaşamadan yolda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Türköz'ün cesedi, incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otel çalışanının ölümüyle ilgili inceleme başlattı.