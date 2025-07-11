‘Oteldeki dedektörler devrede bile değildi’

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava, dördüncü gününde sanık savunmalarıyla devam etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşma, mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük'ün savunma yapmasıyla başladı. Kış sezonlarında otelde çalıştığını belirten Bölük, yangının mutfaktan çıktığı yönündeki iddiaları reddetti ve şikâyetçi olduğunu söyledi. Bölük “Ben sadece kış sezonunda otelde çalışırım. Grill Plate cihazı genelde sabah saat 05.30–06.00 civarında açılır. Bu cihaz şov alanındadır. Benmari ise şov alanının dışındadır. Grill Plate cihazının yanındaki çöp kutusu her zaman geceden temizlenir ve boş olur” dedi.

Reşat Bölük’ün ifadesinin ardından, mahkeme başkanı salonda bulunanlara yangının çıkış anına ait güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Görüntülerden sonra mahkeme, teknik ekip ve mutfak personelini kürsüye çağırarak toplu şekilde ifade aldı. Her birine sırayla “Bu parlama nedir?” sorusu yöneltildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Grand Kartal Otel yangını davasında tutuksuz sanık Reşat Bölük’ün avukatı savunmaya başladığı sırada, yangında 8 yakınını kaybeden mağdur avukatı Yüksel Gültekin duruma tepki gösterdi. Gültekin’in çıkışı üzerine mağdur ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Duruşma, tansiyonun düşürülmesinin ardından sanıkların savunmalarıyla devam etti.

Duruşmada savunma yapan otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de özetle şunları söyledi: “İşe başlama belgelerinde iş güvenliği eğitimi gibi evraklar istenmedi. Bir hafta eğitim verildi. Gece resepsiyonda 5 günlük oryantasyon gerçekleştirildi. Resepsiyonda çalışırken kuvvetli bir sarsıntı ve yoğun bir duman hissettim. Yangın sırasında alarm çalmadı. İkinci katta kalan arkadaşlar odada sigara içiyorlardı ve dedektörler hiçbir şekilde devreye girmiyordu.”

∗∗∗

SANIKLAR OLASI KASTLA YARGILANMALILAR

Yangında ağabeyi Yılmaz Sarıtaş ve yeğenleri Nehir ve Doruk Sarıtaş’ı kaybeden Çiğdem Sarıtaş, duruşma salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı. Çiğdem Sarıtaş, hayatlarının olumsuz etkilendiğini belirterek, otelde öncelikli misafirlerin ve arabaların kurtarıldığını söyledi. Sarıtaş “Olası kastla yargılanmalarını istiyoruz. Çünkü bu bir katliam. Bu, deprem ya da trafik kazası gibi anlık olup biten bir olay değil. Yangın uzmanlarının söylediği gibi, 8 ila 10 dakika ‘altın zaman’ denilen, insanların tahliyesinin kolaylıkla yapılabileceği bir zaman dilimi vardı ve bu zaman dilimini değerlendirmediler. Arabaları çektiler. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, ayrıcalıklı misafirlerini kurtardılar. Bizim canlarımızı umursamadılar. Tahliye yapılabilecek bir durumdayken onu bile yapmadılar. Zaten yangına dair hiçbir önlem almamışlardı. Almadıklarını bildikleri halde insanları da uyandırmadılar. Bu zaten olası kast kapsamına giriyor” dedi.