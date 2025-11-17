Otelden denize kaçak merdiven

İzmir’in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi Saipaltı Mevkii Güçlü Aydın Kooperatifi adına yapılan Mimas Port Apart Hotel inşaatında, denize ulaşım için izinsiz şekilde yapılan merdivene Sualtı Araştırmaları Derneği ve Karaburun Yerel Fok Komitesi’nden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada, Karburun Sahillerinir koruma altında olan Akdeniz Foku’nun yaşam ve üreme alanı olduğuna dikkat çekilerek bu tür yapılaşmalara kesinlikle izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi’nden yapılan açıklamada Apart Hotel’in denize ulaşımını sağlamak için iş makinaları ile kıyı yapısının değiştirilerek ve doğal jeomorfolojik yapı tahrip edilerek merdiven yapıldığının belirlendiği dile getirildi.

İtiraza konu dilekçe ve belgelerin ilgili birimlere iletildiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Karaburun Yarımadası kıyılarında Akdeniz Fokunun varlığı ve üreme faaliyetlerini bu kıyılarda sürdürmesi, bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmesindeki en önemli etkendir. Akdeniz Foku ve diğer önemli kıyı canlılarının yaşam alanını ve deniz ekosistemini korumak açısından kıyılardaki yapılaşma ve kullanım yoğunluğunu kontrol altına almak elzemdir. Söz konusu kıyı şeridinde koruma altında olan başta deniz çayırları ile başkaca türler bulunmaktadır. Ayrıca, Kıyı Kanununa aykırı şekilde gerçekleştirilen doğal kıyı yapısının değiştirilmesi Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması Ulusal Eylem Planı kapsamında nesli tehlike altında olan Akdeniz Foklarının varlığına yönelik bir tehdit ve olumsuz bir faktördür.”

Yapılan merdivenin biyolojik çeşitliliğin ve türlerin yaşam alanları ile birlikte korunmasına yönelik Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatını Koruma Sözleşmesi (BERN) gibi uluslararası sözleşme hükümlerine de aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada; kıyı ihlallerinin durdurulması ve doğal habitatların korunması çağrısı yapıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Öte yandan Karaburun’da Yaylaköy, Küçükbahçe, Bozköy, Parlak, Haseki, Tepeboz, Merkez ve Saip Mahallesi sınırları içerisinde, Lodos Karaburun Elektirik Üretim A.Ş tarafından yapılması planlanan RES projesi kapasite artışına karşı açılan davada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİB) bilirkişi raporuna itiraz etti.

Lodos A.Ş tarafından yapılması planlanan Karaburun RES kapasite artışı projesi ile ilgili olarak ÇŞİB tarafından “ÇED Olumlu” kararı verilmişti. Bu karara karşı Karaburun Sivil İnisiyatif temsilcileri ve Yaylaköy’lü yurttaşlar, Küçükbahçe, Parlak Mahalle Muhtarlıkları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi tarafından açılan davaya Tepeboz, Haseki, Merkez ve Anbarseki Muhtarlıkları da müdahil olmuştu. Davada ÇED Olumlu belgesinin iptalinin yanı sıra yürütmenin durdurulması da talep ediliyor.